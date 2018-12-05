«Мотивация понятна»: Гриценко обвинил в организации нападения с тыквой лично Порошенко

Киев, 5 декабря. Лидер партии «Гражданская инициатива» и претендент на борьбу за пост главы государства Анатолий Гриценко обвинил лично президента Украины Петра Порошенко в организации нападения с использованием «огромной тыквы». Гриценко считает, что недавнее нападение на него в Одессе было совершено по прямому указанию нынешнего президента страны.

Лидер «Гражданской инициативы» рассказал, что партия провела собственное расследование инцидента.

«Я скажу это впервые. Мы выяснили, что это прямое указание президента Петра Порошенко», — заявил Гриценко в эфире «Обозреватель.ТВ».

При этом главным организатором нападения, по словам Гриценко, является руководитель личной охраны президента Украины Юрий Федоров. Более того, политик утверждает, что ему известны имена и других причастных: это замглавы СБУ Виктор Кононенко и руководитель управления спецслужбы по Одесской области Александр Довженко. Помимо них в нападении задействовали еще несколько офицеров, утверждает Гриценко. Один из них якобы купил «огромную тыкву», которой разбили голову одному из членов «Гражданской инициативы».

Гриценко также утверждает, что те же лица готовят и проводят провокации, направленные против других возможных кандидатов на пост президента Украины: Юлии Тимошенко, Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука.

«Мотивация понятна, у Петра Порошенко есть единственный шанс остаться президентом, если в бюллетене будет одно имя — его. Поэтому он хочет максимально «зачистить» список», — сказал Анатолий Гриценко.

Он также рассказал журналистам о том, что за ним якобы постоянно следят спецслужбы.

Напомним, нападение на Гриценко и членов его партии на предвыборной встрече с избирателями произошло в конце ноября. На политика и его сторонников напали около 30 человек. Три соратника Гриценко пострадали: получили сотрясения мозга и другие травмы.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. По данным социологических опросов, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 18,9% украинцев, за Анатолия Гриценко и действующего президента страны Петра Порошенко — по 9,9% опрошенных избирателей.