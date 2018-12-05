«Выйдут в финал лучшие из лучших»: глава «Лидеров России» назвал главную особенность конкурса

Москва, 5 декабря. Конкурс управленцев «Лидеры России» является уникальным в своем роде, поскольку позволяет искать кадры не в резерв, а на вакантные места. Об этом заявил руководитель проекта Алексей Комиссаров.

По его словам, организаторы конкурса несколько изменили порядок прохождения тестов, чтобы сделать отбор кандидатов более точным.

«Кроме того, предприняты дополнительные меры защиты от двойных регистраций. Мы рассчитываем, что все вместе — это гарантия того, что пройти все этапы конкурса и выйти в финал смогут не просто лучшие, а лучшие из лучших», — подчеркнул Комиссаров.

Руководитель проекта также добавил, что главным призом конкурса является возможность получить в наставники одного из лучших управленцев страны, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, что конкурс «Лидеры России» был создан в 2017 году. Его инициатором стал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.