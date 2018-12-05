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Относимся с иронией: в МИД ЛНР отреагировали на новые санкции ЕС против жителей республик Донбасса

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Относимся с иронией: в МИД ЛНР отреагировали на новые санкции ЕС против жителей республик Донбасса

Страны Европы договорились о введении санкций против девяти физических лиц, участвовавших в организации выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Послы согласовали ограничительные меры в отношении девяти физических лиц, которые ответственны за так называемые выборы на востоке Украины», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в структурах Евросоюза.

Исполняющий обязанности  министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал решение ЕС. Он обратил внимание на тот факт, что пока еще неизвестно, кого затронут новые санкции. 

«Во-первых, я пока еще не видел список, известно лишь количество человек, против которых были введены санкции — девять граждан. Что касается дополнительных ограничительных мер, наверное, те, кто в него вошел, уже находятся в других санкционных списках Соединенных Штатов и так далее. Поэтому ничего нового в этом нет, никаких дополнительных ограничений те, кто попали в этот список, скорее всего, не получат», — говорит дипломат.

Относимся с иронией: в МИД ЛНР отреагировали на новые санкции ЕС против жителей республик Донбасса

Также он оценил, как ограничительные меры могут сказаться на тех, кто организовывал выборы. По мнению собеседника агентства, санкции не могут реально повлиять на уровень жизни граждан ДНР и ЛНР.

«Я не могу говорить за всех, но когда я попал в санкционный список США, то счел это неким признанием моих личных заслуг. А когда попал в австралийский санкционный список, то это вообще был какой-то курьез. По большей части у нас к этим вещам относятся с иронией, на какие-то реальные обстоятельства жизни это не влияет», — резюмировал Владислав Дейнего.

Напомним, выборы в республиках Донбасса состоялись 11 ноября. Согласно итогам, победу одержал врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине». За Пушилина отдали свой голос более 60% избирателей, за Пасечника — более 67%.

Несколько западных государств заявили, что не признают результаты волеизъявления населения ДНР и ЛНР, якобы выборы были «недемократичными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что российская сторона с пониманием относится к проведению выборов в ЛДНР: республикам необходимо решать насущные вопросы выживания и обеспечения социальной стабильности.

Автор: Михаил Блинов
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