Относимся с иронией: в МИД ЛНР отреагировали на новые санкции ЕС против жителей республик Донбасса

Страны Европы договорились о введении санкций против девяти физических лиц, участвовавших в организации выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Послы согласовали ограничительные меры в отношении девяти физических лиц, которые ответственны за так называемые выборы на востоке Украины», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в структурах Евросоюза.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал решение ЕС. Он обратил внимание на тот факт, что пока еще неизвестно, кого затронут новые санкции.

«Во-первых, я пока еще не видел список, известно лишь количество человек, против которых были введены санкции — девять граждан. Что касается дополнительных ограничительных мер, наверное, те, кто в него вошел, уже находятся в других санкционных списках Соединенных Штатов и так далее. Поэтому ничего нового в этом нет, никаких дополнительных ограничений те, кто попали в этот список, скорее всего, не получат», — говорит дипломат.

Также он оценил, как ограничительные меры могут сказаться на тех, кто организовывал выборы. По мнению собеседника агентства, санкции не могут реально повлиять на уровень жизни граждан ДНР и ЛНР.

«Я не могу говорить за всех, но когда я попал в санкционный список США, то счел это неким признанием моих личных заслуг. А когда попал в австралийский санкционный список, то это вообще был какой-то курьез. По большей части у нас к этим вещам относятся с иронией, на какие-то реальные обстоятельства жизни это не влияет», — резюмировал Владислав Дейнего.

Напомним, выборы в республиках Донбасса состоялись 11 ноября. Согласно итогам, победу одержал врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине». За Пушилина отдали свой голос более 60% избирателей, за Пасечника — более 67%.

Несколько западных государств заявили, что не признают результаты волеизъявления населения ДНР и ЛНР, якобы выборы были «недемократичными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что российская сторона с пониманием относится к проведению выборов в ЛДНР: республикам необходимо решать насущные вопросы выживания и обеспечения социальной стабильности.