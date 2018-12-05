Савченко объявила сухую голодовку: Возлагаю ответственность на это судилище

Киев, 5 декабря. Депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Причиной этого решения она назвала шантаж со сторону Службы безопасности Украины.

О решении украинский депутат сообщила на своей странице в Facebook. По словам Савченко, она решилась на этот шаг из-за следователей СБУ, которые шантажируют ее.

Они требуют от арестованной немедленного ознакомления с материалами дела ее адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу и вынести приговор до президентских выборов на Украине. В обмен депутат сможет увидеться с близкими, а также восстановить электронные ключи и открыть счет в банке, чтобы стать кандидатом в президенты.

«Я не поддаюсь на давление… — заявила Савченко в соцсети. — И реагировать будут одним способом: я объявляю голодовку сухую. Не просто без еды, но и без воды».

«Что будет с моим здоровьем — я возлагаю ответственность на это судилище», — добавила она.

Напомним, на Украине Савченко подозревают в попытке совершения государственного переворота.