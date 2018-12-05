Политолог объяснил, почему Трамп не готов к переговорам с Путиным один на один

Москва, 5 декабря. Высокий уровень образования президента России Владимира Путина позволяет ему выходить победителем в большинстве международных геополитических конфликтов. Об этом пишет французская ежедневная газета Le Figaro.

Издание отмечает, что тонкое понимание географии и политической карты планеты, а также индивидуальных особенностей каждого государства и народа играют решающую роль в успехе России на международной арене.

Президент «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов отметил, что оценка Le Figaro соответствует действительность. При этом широкий спектр знаний является не единственной сильной стороной президента России.

«Президент Российской Федерации — человек, который может выполнять свои обязательства, который может вести переговоры, который выполняет то, что он сказал. А не как потом кто-то после выступления в конгрессе рассказывает, что он что-то другое имел в виду», — сказал Абзалов.

Политолог отметил, что на фоне неопределенной ситуации в ЕС, а также внутриполитических конфликтов в США, Россия и Китай остались единственными государствами, которые способны осуществлять последовательную политику и выполнять взятые на себя обязательства, передает «Царьград».

«И об этом говорят отчеты, которые постоянно складываются на стол, положим, того же самого Трампа. И все, кто с Трампом говорят, прямо заявляют: вы не готовы к переговорам с Путиным один на один» — добавил Абзалов.

Он также добавил, что слабость западных лидеров ведет их к полному непониманию ключевых международных геостратегических вопросов, которые выливаются в стремление получить краткосрочную выгоду без понимания долгосрочных последствий.