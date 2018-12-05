«Хватит смотреть в рот Западу»: Онищенко обвинил МККК в разведдеятельности на территории РФ и ДНР

Федеральное агентство новостей продолжает знакомить читателей с фрагментами нашей беседы с первым заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко. На этот раз разговор пойдет об очень серьезной теме, которая давно волнует парламентария — недружественная, по его мнению, деятельность на территории нашей страны Международного комитета Красного креста. МККК действует в России с 1994 года, решение предоставить этой организации дипломатический статус принял тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев, которого позже неоднократно обвиняли в проведении унизительной для нашей страны политики заигрывания с Западом.

Итак, слово Геннадию Онищенко, который прямо говорит:

«Хватит смотреть в рот Западу», — и обвиняет МККК в разведывательной деятельности на территории Российской Федерации и республик Донбасса.

Визит в столицу Донецкой народной республики

Недавно я был в Донецке, для этого визита у меня был весомый повод: я проводил там совещание ректоров донецких вузов. Главный вопрос, который мы обсуждали: как добиться, чтобы вузы Донецкой народной республики были аккредитованы в системе высшего образования России и получили право выдавать дипломы российского образца. Такой статус уже получил Донецкий медицинский университет — они шли к этому года два. Этот вуз получил шестилетнюю аккредитацию в РФ, их выпускники будут признаваться российской системой высшего образования. В ДНР есть еще 19 вузов, которые должны начать движение в этом же направлении.

К вопросу о Международном комитете Красного креста (МККК)

Во время поездки в Донецк я снова вернулся к вопросу об МККК — Международном комитете Красного креста, который действует в России с 1994 года. После совещания с донецкими ректорами я встретился с заместителем правительства ДНР, курирующим социальные вопросы, и мы снова затронули тему МККК, который сегодня достаточно широко представлен в Донбассе.

Тут надо четко понимать, что в мире существуют две структуры, которые носят название Красный Крест.

Есть Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которая была основана в 1919 году в Париже после окончания Первой мировой войны. В настоящее время эта федерация включает 189 национальных обществ Красного Креста, в том числе туда входит и Россия. У нас есть свой Российский Красный Крест.

А еще есть МККК — Международный Комитет Красного Креста, и эта организация не имеет никакого отношения к Международной федерации обществ Красного Креста. МККК — это сугубо швейцарская организация, которая узурпировала право называться старейшей структурой, оказывающей гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и войн.

На самом деле это не так. Приоритет тут принадлежит не Швейцарии, а России. МККК был основан в 1863 году, а Россия начала такого рода деятельность на несколько лет раньше — еще в Крымскую войну, когда у нас появились отряды сестер милосердия, которые, имея на своей форме изображение красного креста, оказывали помощь раненым прямо на полях сражений.

Но, хотя Россия является первой страной, в которой зародилось движение Красного Креста, у нас самих, к сожалению, до сих пор нет закона о краснокрестовском движении. Сегодня мы живем по правилам, которые нам подсунул этот МККК, имеющий на территории России дипломатический статус. Так повелось с 1994 года, когда господин [тогдашний министр иностранных дел РФ] Андрей Козырев зачем-то впустил эту швейцарскую организацию в нашу страну.

При этом надо четко понимать, что наличие на территории какого-либо государства структур МККК считается косвенным признаком, что в этой стране идет гражданская война! Какое это имеет отношение к России, абсолютно непонятно!

Не сравнивайте чеченские войны с ситуацией в Донбассе

Когда в 1995 году у нас шла антитеррористическая операция на Северном Кавказе (Первая чеченская война), именно МККК признавал бандитов, которые воевали на той стороне, комбатантами. А комбатант по международному праву — это лицо, принимающее участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта и имеющее особый юридический статус.

Так вот, МККК называл этих бандитов, международных бандитов — которые похожи на современный ИГИЛ1, запрещенный в нашей стране, — комбатантами — «борцами за независимость». Хотя я их видел, я сам был в плену у чеченских боевиков в 1995 году — никакие они не комбатанты, это были просто бандиты. И при этом МККК их защищал!

В Донбассе сегодня совершенно другая ситуация: вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик действительно можно с некоторой долей условности отнести к комбатантам: они борются за свободу и независимость своей земли, за собственный суверенитет. Однако их-то как раз МККК комбатантами не признает, при этом структуры этой организации активно действуют на территории Донбасса.

Кстати, если вспомнить Великую Отечественную войну, то именно МККК тогда отказался признавать военнопленными советских солдат, оказавшихся в гитлеровских концлагерях. На советских военнопленных не распространялось вообще никакое международное право, миллионы наших военнослужащих были в статусе бандитов, с ними обращались хуже, чем со скотиной.

При том, что пленных из стран антигитлеровской коалиции — американцев, англичан — МККК признавал военнопленными, а значит, этим людям полагались посылки, им позволяли писать письма домой и т. д. Советские пленные этих поблажек были полностью лишены, хотя на территории СССР структуры МККК действовали и во время войны, и после ее окончания.

Мы должны избавиться от этой организации

Мое глубокое убеждение — мы должны избавиться от этой организации, мы должны создать собственное законодательство, касающееся всех аспектов работы Красного Креста.

Кроме того, меня серьезно беспокоит, что МККК допущен в святая святых: поскольку эта организация взяла на себя роль определять приоритеты международного гуманитарного права, ее представителей почему-то допускают преподавать эту дисциплину в МГУ и даже в российских военных университетах! Этого не должно быть! Они не имеют права принимать участие в подготовке российской военной элиты, в том числе в такой чувствительной сфере, как международное гуманитарное право.

Не МККК тут нас учить: даже если у этой организации есть какие-то заслуги перед другими странами, перед Россией у нее никаких заслуг нет. Так что нам пора уже разорвать с ними отношения. Мы их привлекли в 1994 году, пусть это останется на совести тогдашних российских властей, но период, когда Россия заискивала перед Западом, давно закончился. Нам пора отрезветь и в этом вопросе: хватит смотреть в рот Западу, пора возрождать национальное движение Красного Креста, создавать свою собственную школу международного гуманитарного права.

А деятельность МККК на территории нашей страны пора прекращать: ничем, кроме разведывательной деятельности в интересах других государств, они ни на территории Российской Федерации, ни на территории республик Донбасса не занимаются. И этому пора положить конец.

Полностью видеосюжет с интервью Геннадия Онищенко будет в ближайшее время опубликован на сайте ФАН и на канале ФАН-ТВ на YouTube.

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1 Организация запрещена на территории РФ.