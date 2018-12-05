Размер Порошенко — XS: в Совфеде назвали свою версию отказа Путина говорить с президентом Украины

Президент России Владимир Путин объяснил свой отказ разговаривать с президентом Украины Петром Порошенко по телефону нежеланием участвовать в его «нехитрых комбинациях».

Отвечая на вопрос журналистов, почему не состоялся телефонный разговор, о котором украинская сторона попросила сразу после инцидента в Керченском проливе, российский лидер заметил, что президент Украины искусно создает провокационные ситуации, перекладывает ответственность за них на Россию, а потом хочет показать всему миру, что он пытается решать кризисные вопросы.

По словам Владимира Путина, это «нехитрая комбинация», в которой он не хочет и не будет принимать участие.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — заметил российский президент.

В верхней палате российского парламента по-своему объяснили отказа Путина говорить с президентом Украины. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, глава российского государства прекрасно понимает, что «Порошенко хочет заманить его в ловушку для того, чтобы Путин разгребал украинские завалы во внешней и внутренней политике, а сам украинский президент получал за это конфетки».

«Владимир Путин дал четко понять, что участвовать в подобном не собирается. А для тех, кто смотрит на это со стороны, совершенно очевидно, что в условиях возникшего по вине Киева кризиса российско-украинских отношений любой контакт Владимира Путина и Петра Порошенко будет означать, что Москва признает легитимными все их безумные действия. Но это не так. Поэтому ни встреч, ни телефонных переговоров с руководством Украины не будет, пока оно не поменяется», — сказал Олег Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сенатор уверен, что Порошенко на самом деле мечтает переговорить с Путиным не для того, чтобы решить проблемы, а чтобы получить политические очки в свою копилку.