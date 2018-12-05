В Польше опубликовали антироссийский плакат с фашистской символикой

Варшава, 5 декабря. Польский журнал опубликовал антироссийский плакат размером с разворот. Надпись на плакате гласит «Achtung Russia», а две буквы в слове «Россия» заменены на фашистскую символику.

Номер Gazeta Polska вышел с антироссийским плакат внутри. На плакате изображены череп и скрещенные кости, но череп заменен портретом президента России Владимир Путина. Кроме того, в слово «Россия» добавлена символика карательного фашистского отряда SS.

Ранее на польском телевидении во время обсуждения украинской провокации в Керченском проливе в украшении студии применили такое же изображение. МИД РФ направил во внешнеполитическое ведомство Польше ноту. В российской дипмиссии комментировать инцидент отказались, назвав это «ниже своего достоинства».

Польский юрист Ян Гузы в комментарии РИА Новости оценил поступок польских СМИ и пришел к выводу, что телеканал и газета нарушили Уголовный кодекс Польши по статье об оскорблении главы иностранного государства. Наказание предусматривает пять лет лишения свободы. Кроме того, в Польше запрещено употребление фашистской символики.