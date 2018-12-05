Украинские морпехи проверили на устойчивость новые катера «Кентавры»



Киев, 5 декабря. Украинские морпехи провели испытания в Черном море новых десантно-штурмовых катеров модели «Кентавр-ЛК». Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Василий Радчук.

Испытания прошли вблизи Одессы. По словам Радчука, новые катера созданы на базе бронекатеров типа «Гюрза-М». Военные моряки проверили их на устойчивость, а также испытали снаряжение и систему вооружения.

«Позже катерам предстоит пройти государственные испытания», — добавил он в комментарии местным СМИ.

На борту «Кентавра» может размещаться экипаж из пяти человек, катера оснащены двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7-мм, а также гранатометом диаметром 40 мм и системой для дымовых завес. Максимальная скорость «Кентавра» составляет до 50 узлов.

Ранее секретарь СНБО Турчинов заявлял, что катер «Кентавр» не уступает кораблям этого класса, состоящим на вооружении стран-участниц НАТО.