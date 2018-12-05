Творческий десант «Юнармии»: реконструкторы готовят программу «живых уроков истории»

Совместный проект всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» взял президентский грант на создание и внедрение в российские школы уроков истории нового, нескучного формата. Федеральное агентство новостей узнало подробности пилотной программы «Юнармейский исторический десант» и «живых уроках» истории.

При всем уважении к школьным учителям истории, самыми интересными лекторами оказываются вовсе не они, а реконструкторы на исторических фестивалях, которые собирают толпы вокруг столов с оружием и одеждой военной эпохи, дают разобрать и собрать автомат, надевают на зрителей шинель и даже рассказывают анекдоты из «своего» времени.

«Уроки живой истории в формате «сверстник — сверстнику» уже много где показали себя как отличная методика взаимодействия между школьниками и историками, — говорит Тимур Черепнин, руководитель центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Их используют разные организации для интерактивных уроков, но мы увидели, что школы их отторгают из-за несогласованности методик. Даже для включения этих уроков в факультатив нужна единая методика, которая могла бы действовать во всех регионах. Мы начали с локальных совместных программ с юнармейцами, которые более других детей увлечены историей страны, и поняли, что это может быть интересно во всех регионах России, поэтому обратились в Российское военно-историческое общество с просьбой помочь нам с методикой».

По словам Сергея Перелыгина, руководителя научно-просветительской секции московского отделения РВИО, в обществе создадут костяк лекций, рекомендованный к использованию, а их наполнение отдадут на усмотрение реконструкторов и юнармейцев-наставников, которым предстоит выступать перед сверстниками.

«Мы хотим, чтобы эти уроки цепляли за живое, чтобы ребята могли творить и импровизировать в своих лекциях. Мы со своей стороны займемся их обучением, а дальше они наденут военную форму выбранной эпохи и попробуют оживить ее для школьников», — рассказал ФАН Сергей Перелыгин.

Проект «Юнармейский исторический десант» рассчитан на полгода, в течение которых 160 юнармейцев-наставников пройдут курс обучения урокам живой истории по темам «Отечественная война 1812 года», «Первая мировая война», «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Экспериментальными площадками для уроков нового формата станут 50 образовательных организаций в восьми субъектах России.

«Как только стало известно, что мы запускаем такой проект, на своей территории его сразу заявили юнармейцы в Екатеринбурге, Челябинске, Чите, — рассказал начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко. — Будут задействованы девять тысяч юнармейцев. Ребятам, которые решат стать лекторами на живых уроках, предстоит полностью провести через себя историю, чтобы быть достойными наставниками следующего подрастающего поколения в изучении, понимании, расширении своего мировоззрения».

Финальным событием серии уроков станет интерактивная программа «Мы из будущего», которая пройдет на территории милитари-парка с погружением в события Великой Отечественной войны, рассказал Романенко.

На открытии проекта в Центральном музее Вооруженных сил РФ ребята-юнармейцы показали, как будут выглядеть живые уроки. Петр Павлов, Иван Топило, Никита Воронин предстали каждый в своей форме — солдата войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной.

Каждый из них может подробно рассказать о любом элементе одежды, вооружения, назвать ключевые сражения и поворотные моменты военных действий, историями и шутками «задержать» зрителей именно у своего стенда.

«Я хочу прийти в класс, где я уже вел урок по истории, и спросить ребят, знают ли они дату Брусиловского прорыва. И я хочу, чтобы они ее назвали, чтобы уровень их знаний повысился благодаря тому, что я их вдохновил», — поделился с ФАН реконструктор Иван Топило.

«А я хочу, чтобы им захотелось самим изучать историю, — добавляет Никита Воронин, — чтобы они поискали эпоху, которая им будет по каким-то причинам ближе, попробовали ее изучить, побольше узнать о ней. Я сам начинал с легендарной битвы 28 панфиловцев, буквально погрузился в нее сам. И поверьте, у меня от фильма, который снят по этой истории, гораздо больше впечатлений, чем у человека, который не знает деталей битвы».

В «Юнармии», «Гарнизоне-А» и РВИО надеются, что за полгода методику преподавания живых уроков истории удастся отшлифовать, а затем оформить в презентации, которые можно предложить школам. Предполагается, что уже в следующем году «Юнармейский исторический десант» передаст готовую факультативную программу для вдохновения историей в российские регионы. В составе «Юнармии» сейчас числится более 170 тысяч российских ребят.