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Глава МВФ увидела признаки «черного сценария» для Великобритании после Brexit

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Глава МВФ увидела признаки «черного сценария» для Великобритании после Brexit

Брюссель, 5 декабря. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что Великобритании угрожает «черный сценарий» по итогам Brexit без заключения соглашения.

Лагард составила три сценария, по которым могут развиваться события в Великобритании после выхода страны из Евросоюза. Первый сценарий — базовый. К нему склоняется большинство. Второй — средний вариант, а третий — «черный». 

При этом глава МФВ отметила, что уже в настоящее время наблюдает признаки развития «черного сценария» в этой стране, передает KP.Ru.

«Это [»черный сценарий»] было очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit», — констатировала Лагард, однако не указала, какие именно потери будет нести Лондон. 

Глава МВФ увидела признаки «черного сценария» для Великобритании после Brexit

Как пишет «Царьград», Лагард отметила лишь, что Великобритания столкнется с большим количеством трудностей, если решится на «черный сценарий».

4 декабря британский парламент приступил к дебатам по предложенному премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашению с ЕС о выходе из объединения. Итоговое голосование по документу состоится 11 декабря. Выход королевства из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.

Автор: Катерина Иванова
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