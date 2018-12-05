Глава МВФ увидела признаки «черного сценария» для Великобритании после Brexit

Брюссель, 5 декабря. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что Великобритании угрожает «черный сценарий» по итогам Brexit без заключения соглашения.

Лагард составила три сценария, по которым могут развиваться события в Великобритании после выхода страны из Евросоюза. Первый сценарий — базовый. К нему склоняется большинство. Второй — средний вариант, а третий — «черный».

При этом глава МФВ отметила, что уже в настоящее время наблюдает признаки развития «черного сценария» в этой стране, передает KP.Ru.

«Это [»черный сценарий»] было очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit», — констатировала Лагард, однако не указала, какие именно потери будет нести Лондон.

Как пишет «Царьград», Лагард отметила лишь, что Великобритания столкнется с большим количеством трудностей, если решится на «черный сценарий».

4 декабря британский парламент приступил к дебатам по предложенному премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашению с ЕС о выходе из объединения. Итоговое голосование по документу состоится 11 декабря. Выход королевства из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.