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Комитет Рады единогласно поддержал расторжение договора о дружбе с Россией

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Комитет Рады единогласно поддержал расторжение договора о дружбе с Россией

Киев, 5 декабря. Комитет по иностранным делам Верховной рады единогласно поддержал законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Единогласно, решение принято», — заявил председатель комитета Анна Гопко по итогам заседания.

Соответствующий законопроект на рассмотрение внес президент Украины Петр Порошенко. Ранее нынешний президент Украины подписал указ о непродление и договора. Срок нынешнего договора истекает весной 2019 года.

Договор был подписан в 1997 году и вступил в силу в 1999 году. Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон на основе принципов взаимного уважения и нерушимости границ. Выход Киева из договора означает признание Украиной статуса Крыма.

Автор: Софья Куликова
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