«Трамп пилит европейский сук»: эксперт оценил планы США установить новый либеральный порядок

Москва, 5 декабря. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон теряет конкурентоспособность и эффективность из-за различных международных альянсов. Об этом заявил политолог Константин Блохин, комментируя заявления госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил, что американский президент ищет пути построения «нового либерального миропорядка». Кроме того госсекретарь Штатов поставил под сомнение авторитет целого ряда международных организаций: от ООН и ЕС до МВФ и Союза африканских государств.

Блохин оценил планы США установить новый либеральный порядок. По его словам, идеи Трампа разделяет не весь американский истеблишмент, однако именно они определяют политику Вашингтона. Эксперт подчеркнул, что тот миропорядок, который Штаты создали после Второй мировой войны, в конечном счете оказался невыгодным американским властям.

«США стали проигравшей стороной — они в прямом смысле слова ушли в минус», — отметил Константин Блохин в комментарии «Царьграду».

Именно понимание этого процесса, считает политолог, и сподвигло Трампа переформатировать отношения как с противниками, так и с союзниками. Блохин отметил, что «Трамп планомерно бьет по евроатлантической солидарности». Об этом свидетельствует выход США из ядерной сделки по Ирану, из Совета по правам человека при ООН и Парижского соглашения по климату. Политолог также подчеркнул, что возможный выход Штатов из Договора о РСМД станет еще большим ударом.

В целом же, считает Блохин, «Трамп пилит европейский сук», на котором сидит, рискуя лишиться поддержки партнеров по ЕС. Однако говорить о том, что Трамп планирует уничтожить Европу, пока рано. Да, Штаты недовольны Европой, а Европа — Штатами, но все это пока происходит в рамках одной цивилизации.