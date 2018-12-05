Столтенберг назвал несвоевременными планы Косово создать собственную армию

Брюссель, 5 декабря. Руководство НАТО считает несвоевременными планы Косово создать собственную армию. Об этом в среду заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я говорил в личных беседах с руководством Косово, что это несвоевременное решение, изменение мандата должно происходить в соответствии с конституцией. Это не инклюзивный процесс, следовало провести консультации со странами НАТО», — отметил он.

Столтенберг также призвал Косово и Сербию воздержаться от любых провокаций. Глава НАТО обратил внимание на то, что заявление Приштины о намерении создать собственную армию произошло в самый неподходящий для этого момент, что создало угрозу стабильности в регионе.

Напомним, что в конце ноября косовский спецназ провел операцию в Косовске-Митровице, где проходила акция протеста косовских сербов, и задержал четырех человек. Поводом для протестов послужило введение косовскими властями 100% пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Министерство иностранных дел РФ осудило Приштину, отметив, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности на Балканах.