Эксперт предсказал охваченному протестами Тунису гражданскую войну

Москва, 5 декабря. Положение Туниса из-за массовых акций протестов местных жителей против действий властей крайне опасно, стране угрожает настоящая гражданская война. Такое мнение выразил эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков.

По словам Лайлы Саиди Хаммами, которая стала самым молодым независимым кандидатом на выборах президента Туниса в ноябре 2014 года, сложившаяся в стране взрывоопасная ситуация продолжит ухудшаться.

Обстановку в государстве уже можно характеризовать как «политический тупик», который наступил из-за проблем в управлении страной и принятия гибридной системы, которая наделила премьер-министра всеми полномочиями исполнительной власти, отметила политик.

Эксперт, комментируя оценку, данную сложившейся в Тунисе ситуации, подчеркнул, что слова Хаммами вполне соответствуют печальной для страны действительности, которую усугубляет также и активизация террористических группировок.

«В Тунисе в настоящее время происходит новый виток социальных протестов, спровоцированных политикой руководства страны и последствиями «Арабской весны». Из-за массовых протестов положение страны действительно крайне опасное, ей, можно сказать, угрожает настоящая гражданская война», — цитирует Простакова iReactor.

Напомним, Тунис в настоящее время охвачен протестными акциями. Местные жители назвали себя «красными пиджаками» по аналогии с «желтыми жилетами», которые выступили во Франции против повышения цен на бензин.

Участники демонстраций и массовых беспорядков в Тунисе заявляют, что выступают против ухудшения социальной обстановки в государстве и усугубления экономической ситуации. Примечательно, что протесты «красных пиджаков» начались одновременно с Тунисским народным конгрессом, где должны проработать бюджет страны на 2019 год.