Несуществующий флот: на Украине объяснили, почему НАТО не поможет Киеву в Азове

Киев, 5 декабря. Силы НАТО не смогут оказать Киеву «помощь» в Азовском и Черном морях, заявил украинский военный эксперт Олег Белоколос. Он объяснил, что собственных военно-морских сил у блока нет, и власти Украины зовут несуществующий флот.

В эфире одного из украинских телеканалов Белоколос напомнил, что НАТО располагает ВМС тех стран, которые входят в организацию. Так, у альянса есть флот США, Великобритании, Голландии, Германии и Франции. Однако решение о том, куда направлять свои ВМС, каждая страна принимает самостоятельно.

Белоколос подчеркнул, что провожать свои корабли в последний путь и отправлять их в Керченский пролив пока ни одна из стран организации не торопится. Эксперт призвал Киев перестать питать иллюзии о «поддержке» со стороны НАТО. Как передает Он напомнил, что Украина так и не обрела конкретных стран-союзников в международно-правовом поле.

«У нас ни с кем нет двухстороннего соглашения, как не было в 2014, так нет и в 2018. Почему их нет – это тема большого и серьезного разговора», — отметил Белоколос.

Президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО направить корабли в Азовское море после провокации Киева в Керченском проливе. 25 ноября три украинских судна вторглись в территориальные воды РФ и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Требования российских пограничников они игнорировали.

Чтобы остановить корабли, погранслужба РФ была вынуждена прибегнуть к специальным мерам. Комментируя инцидент в Керченском проливе, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны украинских властей.