«Только не знают, как наказать Москву»: Spiegel оценил ультиматум НАТО России

Берлин, 5 декабря. В штаб-квартире НАТО повеяло холодной войной, пишет немецкая газета Der Spiegel, комментируя обвинения, выдвинутые странами альянса в адрес России, которая якобы не соблюдает условия Договора РСМД.

Члены НАТО выдвинули Москве ультиматум, прислушавшись к заявлениям Вашингтона о том, что у России якобы есть ракеты, которые могут нанести удар по целям в Европе. Альянс единогласно признал, что «нарушение Россией договора о РСМД недопустимо». На этом согласие в штаб-квартире НАТО закончилось, пишет оценивший ультиматум выдвинутый России Der Spiegel. Издание уточняет, что члены НАТО не смогли договориться, как повлиять на Россию сейчас, а также что делать и как наказать Москву, если Россия не прислушается к «рекомендациям» НАТО.

Главная проблема заключается в том, что европейские страны не хотят, чтобы на их территории появлялись новые комплексы ПРО, а в перспективе и ядерные ракеты средней дальности. В то же время только так, отмечает Der Spiegel, НАТО может ответить России.

«Мы не хотим новой гонки вооружения в Европе, и тем более новой ядерной гонки», — сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Кроме того, серьезную обеспокоенность членов НАТО вызывает и тот факт, что США не спешат открывать свои планы по Договору РСМД. Президент США Дональд Трамп ранее намекал, что к соглашению о ракетах должен присоединиться Китай, при этом собирается ли Вашингтон давить на Пекин в данной ситуации, пока неясно.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из договора о РСМД, если «Россия в течение 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения». Президент России Владимир Путин, комментируя инсинуации Госдепа США, напомнил, что, как и всегда, Вашингтон, выступая с обвинениями, не приводит никаких доказательств.

Отметим также, что, по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, цель громких заявлений США по ДРСМД — создать видимость того, что соглашение по Договору РСМД якобы подрывается Россией, пишет «Парламентская газета».