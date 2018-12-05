Жена Мамаева и мать Кокорина расплакались в суде из-за продления ареста футболистов

Москва, 5 декабря. Жена Павла Мамаева и мать Александра Кокорина расплакались после того, как суд продлил арест футболистам, оставив их в СИЗО до 8 февраля, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отметим, что Алана Мамаева пустила слезу, хотя совсем недавно жаловалась в своем Instagram на измены мужа, снимала и выкладывала в сторис видео своего плача, заявляла, что «он променял семью на девку» и даже собралась с ним разводиться.

Однако в суде Алана почему-то пожалела футболиста, очевидно, предположив, что публика ждет от нее именно такой реакции.

Напомним, футболисты обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев. От их рук пострадали три человека, один из них — высокопоставленный чиновник Минпромторга Денис Пак. Пьяные потасовки они устроили 8 октября. Одного человека они избили на парковке, после чего избитый мужчина в тяжелейшем состоянии попал в реанимацию, а еще двоих (среди которых был Пак) — в кафе.

Причем спортсмены стали распускать руки, когда Пак вместе со своим товарищем сделал им замечание и попросил вести себя менее вызывающее и не мешать остальным посетителям заведения.

Нельзя не вспомнить и о другом громком скандале с участием футболистов, когда после провала сборной РФ на Евро-2016 они устроили вечеринку в Монте-Карло, потратив только на шампанское 250 тыс. долларов.