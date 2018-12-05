Украинский танцор балета Полунин рассказал, зачем ему татуировка с Путиным

Милан, 5 декабря. Известный украинский танцор балета Сергей Полунин, который в ноябре получил российское гражданство, признался, что сделал себе татуировку с изображением президента РФ Владимира Путина.

По словам артиста, на этот шаг его толкнула масштабная информационная кампания против России, развернутая в западных СМИ.

«Я сделал татуировку, когда была самая большая медиа-атака на Россию. Я сделал татуировку как энергетическую защиту – слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики», — сказал артист, отвечая на вопросы журналистов.

Уроженец Херсона Сергей Полунин 30 ноября принял российское гражданство. Танцор является действующим премьером премьером Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко с 2012 года. Он признался, что уже давно хотел получить российское гражданство, однако обстоятельства не давали ему это сделать.

Отметим, что Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета в Лондоне. Он выступал в качестве ведущего солиста балета в Великобритании с 2007 по 2012 годов. В 2012-2013 годах он продолжил сотрудничество с Королевским балетом, но уже как приглашенный солист. В 2016 году Полунин стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, он является приглашенным солистом Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, где он выступает, начиная с 2012 года.