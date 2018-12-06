Сирия: ФАН публикует видео встречи главы парламента с делегацией из Сирии

Дамаск, 6 декабря. Председатель Народного совета Сирии Хаммуда Саббаг провел встречу с делегацией из Словакии во главе с премьер-министром страны Яном Чурногурским, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На встрече с Саббагом Чарногурский подчеркнул, что Сирия в данный момент находится в преддверии победы над террористическими группировками.

Саббаг со своей стороны заявил, что признателен дружественным странам за поддержку позиции Сирии на международной арене. Он также подчеркнул важность визитов иностранных делегаций, которые могли бы донести мировой общественности правду о событиях в сирийской республике и развязанной против нее информационной войне, организованной западными СМИ.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

Чарногурский в свою очередь отметил, что цель визита делегации из Словакии — выразить свою солидарность с САР, которая была и остается колыбелью цивилизации. Он добавил, что Словакия готова направить свое послание всем европейцам с призывом к изменению антисирийской позиции.

Словацкий политик уверен, что первым важным шагом для налаживания отношений Сирии и Европы должно стать снятие экономической блокады, несправедливо введенной в отношении республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава народного совета Сирии Хаммуда Саббаг провел встречу с Генеральным советом арабских журналистов. В рамках своего выступления Саббаг заявил, что встреча с арабскими журналистами в Дамаске является крупнейшим доказательством их солидарности с Сирией. Одними из главных форм агрессии, с которой сталкивается страна, по его словам, являются дезинформация и фальсификация фактов.

Журналисты в ответ заметили, что ситуация, в которой оказалась Сирия, совершенно уникальна. Многие средства массовой информации долгое время относились к САР несправедливо и нечестно. В будущем сирийское правительство должно получить инструменты, которые позволят ему бороться с информационной войной, направленной против Дамаска.