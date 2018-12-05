В Минобороны Украины заявили о нормализации ситуации в Керченском проливе

Киев, 5 декабря. Глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что ситуация в Керченском проливе постепенно нормализуется после провокации кораблей ВМСУ. Об этом глава ведомства сообщил в ходе брифинга.

«На сегодня есть определенные сдвиги по Керченскому проливу​​​», — сказал Полторак.

По словам главы Минобороны Украины, украинские гражданские и торговые суда беспрепятственно входят в порты на Азове. Полторак добавил, что президент Украины Петр Порошенко готов отменить военное положение в десяти регионах страны, однако «для этого нужны основания».

Напомним, в конце ноября Рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения из-за задержания украинских моряков, нарушивших границу РФ в Керченском проливе. Режим позволит Порошенко отменить президентские выборы, назначенные на 31 марта 2019 года. На данный момент нынешний президент значительно уступает Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому в президентской гонке.

Три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе при попытке нарушить границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.