Сирия: как США продолжают пользоваться услугами террористов в САР

Сирийская арабская армия (САА), проводя очередную зачистку населенных пунктов в южных районах Сирийской Арабской Республики (САР) от боевиков незаконных вооруженных формирований, обнаружила полигон американских ракет, а также не менее сотни тысяч снарядов. Террористы тщательно пытались скрыть обнаруженное вооружение и боеприпасы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации сирийских СМИ, среди оружия и боеприпасов, которые были захвачены у боевиков, обнаружены несколько единиц ракетных комплексов модификации «ТОУ» (TOW). Как отметил один из командующих САА, в ходе освобождения одного из поселений на юге Сирии, на территории бывшего военного лагеря боевиков было также найдено вооружение, которое принадлежало ранее одной из террористических группировок.

Как оказалось, обнаруженное вооружение и боеприпасы были американского производства. Они принадлежали пресловутым «Белым каскам», что, конечно, указывает на то, что эта «мирная» группировка — политическое оружие в руках Запада и Соединенных Штатов на территории САР. Как известно из докладов международных организаций, российского Генштаба и министерства иностранных дел Российской Федерации, «профиль» «Белых касок» — проведение боевых операций и терактов под прикрытием оказания населению «гуманитарной помощи».

Отметим, «Белые каски» — это группировка, которая действует на сирийской территории с 2013 года, ее цель — проведение разного рода скрытных и диверсионных операций, которые направлены на оказание помощи основным силам террористических организаций. Более того, «Белые каски» получают финансовую помощь от стран Запада, включая Соединенные Штаты и Великобританию.

Кроме того, по словам одного из офицеров Сирийской арабской армии, в ходе осмотра местности, на которой находился лагерь террористов, было обнаружено свыше 100 тысяч снарядов калибра 23 и 14,5 миллиметров, а также другие виды боеприпасов.

Медиапредприятия для действий террористов

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что «Белые каски» изначально играли роль медиаприкрытия для действий террористов. Затем их западные спонсоры стали использовать как местных создателей поводов для антироссийских заявлений и санкций, а также давления на законное сирийское правительство. Неоднократно в рядах «Белых касок» обнаруживались участники террористических организаций, а свою деятельность якобы гуманитарная организация осуществляет только в зоне, контролируемой боевиками, и ни разу не делала серьезных заявлений или акций против террористов.

«Задолго до сирийских событий руководство США использовало самые разные силы, в том числе и откровенных террористов, для достижения своих целей. Американцы имеют отлаженную инфраструктуру, давние каналы связи с группировками боевиков и своих агентов в их рядах. Поэтому все возможности для организации снабжения у США имеются», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, готовность использовать в Сирии террористов была продемонстрирована Вашингтоном с самого начала «Арабской весны», когда боевики спровоцировали массовые беспорядки, которые должны были привести к смене неугодного США Башара Асада. Когда его не удалось сместить, а в стране развязалась спровоцированная извне гражданская война, американцы делали все на международной арене для помощи антиправительственным группировкам террористов.

«Лишь подъем запрещенной в России ИГИЛ1 вынудил США вернуться к риторике противостояния международному терроризму. С другой стороны, именно под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 американцы оккупировали при помощи подконтрольных формирований огромные территории на востоке Сирии, спровоцировав там гуманитарную катастрофу», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, обнаружение оружия у «Белых касок» лишь в очередной раз показывает то, что американцы продолжают пользоваться услугами террористов в своих интересах. Неуклонно следуя своим планам по переформатированию Ближнего Востока, власти США снабжают и поощряют боевиков, представляющих огромную угрозу для мировой безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.