«АвтоВАЗ» показал рекордные продажи с начала 2018 года

Москва, 5 декабря. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» в ноябре 2018 года продала 33,6 тысячи автомобилей Lada, что на 15,4% выше, чем в ноябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам ноября продажи автомобилей Lada в России составили 33 663 единицы. Этот показатель на 15,4% выше, чем в ноябре 2017 гола. При этом за 11 месяцев 2018 года в России было реализовано 324 797 автомобилей Lada, что на 16,4% превышает общий объем продаж в 2017 году.

По итогам 11 месяцев 2018 года самой продаваемой модель стала обновленная Lada Granta. Только в ноябре было продано более 13,3 тысячи автомобилей Lada Granta. Вторую строчку заняла Lada Vesta, продажи которой в ноябре составили 9,9 тысячи единиц. На третьем месте оказалась LADA XRay с результатом 2,2 тысячи проданных автомобилей.