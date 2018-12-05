Крупная партия превращающего людей в зомби наркотика задержана в Тунисе

Тунис, 5 декабря. В Тунисе задержана крупная партия тяжелого синтетического галлюциногена, известного как «наркотик зомби». По мнению военного политолога РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, это опасный сигнал не только для африканской страны, но и для всей Европы.

Отмечается, что партия состояла из 11,295 тысячи таблеток. Задержанный наркотик известен тем, что может превращать людей в некое подобие зомби. Люди теряют самоконтроль и совершают шокирующие поступки — например, занимаются каннибализмом.

Появление этого вещества в огромном количестве в Тунисе, где большое количество молодых людей не могут получить хорошее образование и работу — плохой сигнал, считает эксперт. Он убежден, что таким образом некоторые силы хотят «подогреть» нестабильную обстановку в стране.