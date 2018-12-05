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Крупная партия превращающего людей в зомби наркотика задержана в Тунисе

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Крупная партия превращающего людей в зомби наркотика задержана в Тунисе

Тунис, 5 декабря. В Тунисе задержана крупная партия тяжелого синтетического галлюциногена, известного как «наркотик зомби». По мнению военного политолога РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, это опасный сигнал не только для африканской страны, но и для всей Европы.

Отмечается, что партия состояла из 11,295 тысячи таблеток. Задержанный наркотик известен тем, что может превращать людей в некое подобие зомби. Люди теряют самоконтроль и совершают шокирующие поступки — например, занимаются каннибализмом.

Появление этого вещества в огромном количестве в Тунисе, где большое количество молодых людей не могут получить хорошее образование и работу — плохой сигнал, считает эксперт. Он убежден, что таким образом некоторые силы хотят «подогреть» нестабильную обстановку в стране.

Крупная партия превращающего людей в зомби наркотика задержана в Тунисе

«Я думаю, что Тунис стремятся превратить в некий сектор теневой экономики, в связке с наркотиками часто идут торговля оружием и другая контрабанда, — приводит слова Перенджиева National news. — Тунис очень удобен из-за географического положения, идеален для того, чтоб оттуда распространять все это по Европе с огромными прибылями, на которые можно вербовать боевиков в Мали, Сирии, Алжире и в самом Тунисе, снабжать их оружием».

Автор: Катерина Иванова
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