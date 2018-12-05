На несколько шагов впереди: эксперт объяснил, как и почему Шойгу совершенствует ядерные силы РФ

Россия совершенствует свои ядерные силы из-за усиления американской глобальной системы ПРО. Об этом сообщил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для зарубежных военных атташе.

По словам Герасимова, «в условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил [России]». В частности генерал рассказал об успешных бросковых испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которые прошли в этом году.

«Для замены самого мощного из находящихся на вооружении стратегических ядерных сил России ракетного комплекса «Воевода» создается комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», — отметил Валерий Герасимов.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что комплексы «Сармат» планируется поставить на вооружение российской армии к концу 2019 года. Не исключено, однако, что сроки будут перенесены, поскольку речь идет о дорогих и сложных системах.

«Ситуация в области стратегического сдерживания и систем защиты от наступательного вооружения меняется длительное время и достаточно сильно. Министр обороны России Сергей Шойгу намерен повысить ядерный потенциал России до уровня, соответствующего современным условиям», — отметил Олег Пономаренко.

По словам военного эксперта, созданный СССР и США в период холодной войны технологический задел обеспечивал необходимый стратегический паритет даже с учетом того, что в последующем количество носителей и ядерных боеголовок было существенно сокращено.

«Но средств защиты, если мы говорим о баллистических ракетах типа «Сармата», тогда практически не было. А сейчас ситуация меняется, потому что сегодня техника позволяет создавать оборонительные системы, которые в ближайшей или среднесрочной перспективе могут позволить другой стороне надеяться на нанесение упреждающего обезоруживающего удара. Естественно, что это требует какой-то компенсации. Чем ведомство, возглавляемое Сергеем Шойгу, активно занимается», — объяснил эксперт.

Второй момент, на который обратил внимание военный эксперт, связан с выработкой жизненного ресурса систем, которые были созданы достаточно давно и продолжают стоять на вооружении армии. Они, конечно, модернизируются, но все равно имеют технические ограничения, поэтому в Минобороны РФ планируют их в скором времени заменить.

«Заменять их будут аналогичными в целом системами, но имеющими другой уровень характеристик, а в некоторых случаях — принципиально иной уровень, если мы говорим о том же «Сармате» с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. Необходимость замены того, что уже устарело, изменение технических возможностей, появление средств ПРО и их массовое развитие у США, Китая и других крупных стран, — вот эти факторы и обуславливают важность разработки новых ядерных систем», — отметил военный эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Россия в этом плане находится «на несколько шагов впереди» по сравнению со своими конкурентами. Те же США только приступают к программе создания ракетных комплексов, технологически похожих на «Сармат», в то время как Россия уже проводит бросковые испытания. Китай тоже занимается разработками, но они начались позже, чем в РФ.