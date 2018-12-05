Россия не будет и не должна: Матвиенко ответила на требования Запада по инциденту в Азове

Москва, 5 декабря. Россия не станет и не должна выполнять требования западных стран в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Матвиенко обратила внимание на ошибочность выводов Запада по сложившейся ситуации, которые вылились в высказанные ими требования.

«Я полагаю, что Россия не будет и не должна выполнять требования, которые основаны на абсолютно перевернутой картине произошедшего в Керченском проливе, заведомо искаженной картине реальных событий, которые никто не удосужился проверить, проанализировать», — отметила спикер Совфеда.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии голосования на Украине, намеченного на весну 2019 года.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что Россию ждут «боль и последствия» в том случае, если она не отпустит украинских моряков, задержанных во время киевской провокации в Черном море. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот выпад со стороны Вашингтона «риторикой обезумевшего доктора».