Киев подготовил письма к МВФ о новом кредите в 3,9 млрд долларов

Киев, 5 декабря. Кабинет министров Украины утвердил письмо к Международному валютному фонду (МВФ) о предоставлении займа по программе stand by. Решение было принято на прошедшем в среду заседании правительства.

В ходе заседания были утверждены проекты письма о правительства и Национального банка Украины к МВФ об экономической и финансовой политике. В МВФ прошение могут рассмотреть новую программу предоставления займов Киеву на заседании после 10 декабря.

Напомним, МВФ предоставляет Киеву займы при условии повышения цены на газ для населения на 23,5%. Срок программы финансирования истекает в марте 2019 года. Киев стремится заключить с МВФ новое соглашение о предоставлении займа в размере 3,9 млрд долларов.

Кроме МВФ кредит Киеву предоставляет и ЕС. Всего с 2014 года ЕС выделил Киеву займ в 3,3 млрд евро. Согласно последнему докладу Еврокомиссии, в Брюсселе не довольны проведением реформ в стране. ЕС требует от Киева кардинальных изменений в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией.