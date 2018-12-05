Украина провела ракетные испытания по «сдерживанию российского флота»

Киев, 5 декабря. Вооруженные силы Украины провели испытания ракетного комплекса С-125, с помощью которого Киев намерен «сдерживать российский флот» в Азовском и Черном морях.

По словам главы Совета национальной безопасности Александра Турчинова, в ходе испытаний военные провели летную проверку крылатых ракет «Нептун» и отработали меры по береговой обороне.

«Задача, которая была поставлена ​​сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей», — отметил Турчинов, добавив, что ракеты поразили цель условного противника на расстоянии 280 км.

Как сообщает пресс-служба СНБО, всего состоялось восемь пусков, в рамках которых была отработана стрельба по надводным целям. Руководство ведомство оказалось довольно результатом стрельб.

Напомним, что отношения между Россией и Украиной в очередной раз обострились после того, как три украинских бронекатера нарушили российское водное пространство, зайдя без предупреждения в Керченский пролив. Российские пограничники были вынуждены задержать военные корабли и арестовать экипаж, что было воспринято Киевом как «вооруженная агрессия». В Москве же считают действия украинских моряков откровенной провокацией, которая послужила удобным поводом для введения военного положения на Украине.