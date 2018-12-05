Чистой воды император: в РПЦ отреагировали на объявление Порошенко о дате собора

Москва, 5 декабря. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал объявление даты съезда «объединительного собора» главой Украины Петром Порошенко доказательством «политического заказа» и упрекнул его в желании уподобиться императорам Рима.

Легойда удивился тому, что дату объявил не патриарх Варфоломей или кто-нибудь из руководителей неканонических образований, а Порошенко.

«Прямо чистый император Константин! Только времена сейчас совсем другие», — заявил он в своем канале в мессенджере Telegram.

Порошенко в среду заявил, что «объединительный» церковный собор пройдет 15 декабря в Киеве. По окончании данного мероприятия, как ожидают украинские власти, будет провозглашено о формировании автокефальной поместной православной церкви на Украине.

Киевское руководство и неканоническая церковная структура на Украине планируют до конца уходящего года получить томос об автокефалии от Константинополя, который может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви. Последнего должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине.

Ранее каноническая УПЦ сообщила, что не будет участвовать в таком соборе.