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Путин: Совещание по развитию газификации РФ пройдет в начале 2019 года

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Путин: Совещание по развитию газификации РФ пройдет в начале 2019 года

Москва, 5 декабря. Совещание по вопросу развития газификации России пройдет в начале следующего года, сообщил президент РФ Владимир Путин во время телемоста с Бованенковским месторождением​​​.

«Мы в ближайшее время начнем подготовку и в начале следующего года обязательно проведем отдельное совещание по развитию газификации России», — сказал российский лидер.

По его словам, рост добычи природного ресурса еще больше укрепит энергетическую безопасность России и ее экспортный потенциал. В том числе увеличение показателей газодобычи, отметил глава России, позволит полностью обеспечить ресурсами новые маршруты, среди которых «Северный поток — 2», его строительство идет полным ходом.

Путин: Совещание по развитию газификации РФ пройдет в начале 2019 года

Кроме того, Путин анонсировал появление дополнительных возможностей для ускорения газификации российских городов и сел.

Ранее президент заявил, что рост добычи газа на территории Ямала обеспечит ресурсами «Северный поток — 2». Строящийся газопровод протяженностью 1,22 тысячи километров, напомним, соединит по дну Балтийского моря Россию и Германию и будет запущен в конце 2019 года. 

Автор: Екатерина Кухарева
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