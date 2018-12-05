Forbes составил топ самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

Вашингтон, 5 декабря. Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Рейтинг возглавила ирландская рок-группа U2.

По данным журналистов, U2 заработали в уходящем году 118 миллионов долларов. Второе место досталось британцам из Coldplay. В уходящем году рокеры заработали 115,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкают Эд Ширан и 110 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых музыкантов также вошли Бруно Марс, заработавший 100 миллионов долларов, Кэти Перри и ее 83 миллиона долларов, получившая 80 миллионов долларов Тейлор Свифт, рэпер Джей-Зи с 76,5 миллиона долларов, а также Guns N' Roses (71 миллион долларов), вокалист коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс (68 миллиона долларов) и рэпер Дидди (64 миллиона долларов).