Советский актер Рушковский скончался в Киеве

Киев, 5 декабря. Советский и украинский актер Николай Рушковский, ветеран Великой Отечественной войны, скончался в Киеве. Ему было 93 года, сообщила в среду пресс-служба Минкульта Украины.

В ведомстве напомнили, что Рушковский служил в театре Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, был лауреатом украинской Национальной премии им. Т. Г. Шевченко, а также получил известность как педагог.

Последние дни, по словам театрального критика Олега Вергелиса, Рушковский провел в больнице, однако при этом актер мечтал вернуться на сцену и снова сыграть Фирса из пьесы Антона Чехова «Вишневый сад».

Николай Рушковский в 1952 году выпустился из школы-студии МХАТ, где учился на курсе актера и режиссера Иосифа Раевского. После этого он начал работу в труппе Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. Параллельно с актерской деятельностью Рушковский начал преподавательскую карьеру. Он руководил художественным русскоязычным актерским курсом в Киевском институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, а позже стал профессором.

Зрителям актер известен по ролям в таких фильмах, как «Освобождение», «Ключи от неба», «Сон» и «Солдаты свободы». Всего на счету Рушковского работа в 25 кинолентах.