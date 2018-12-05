«Сделать так, чтобы люди чувствовали себя нужными»: в Москве вручили премию «Доброволец России»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе Международного форума в Москве вручил премии победителям конкурса «Доброволец России». Глава государства подчеркнул, что волонтеры помогают сделать общество более устойчивым к внутренним и внешним проблемам.

«Это делает наше общество не только более добрым, это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже», — рассказал Путин, добавив, что в волонтерском движении больше, чем где бы то ни было, сконцентрированы такие качества, как доброта, сердечность и отзывчивость.

Всего семь проектов со всей России удостоили призом за лучшую добровольческую инициативу. Каждый из победителей получит государственную поддержку.

Реабилитационную программу «Феникс» для детей, столкнувшихся с серьезными физиологическими и психоневрологическими заболеваниями, признали одной из лучших на конкурсе. Автор проекта Светлана Черникова рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о том, что побудило ее реализовать подобный проект в Курской области.

«Мы посмотрели по нашему региону, что дети с задержкой психического развития нуждаются в реабилитации. Мы делаем для них специальные лагеря, в которых каждый ребенок, который часто болеет и который вынужден находиться в больницах, может вернуть себе кусок детства, который у него забирает болезнь. Все мы были летом в лагерях, и мы знаем, что это такое. Но для ребенка с ограничениями по здоровью должно быть очень много адаптаций того, что происходит на площадке: начиная с окружающей среды и заканчивая деятельностью, которой он будет заниматься», — разъяснила Черникова.

По ее словам, в России очень мало узкоспециализированных программ, предназначенных для развития детей с ограниченными возможностями.

«Феникс» является продолжением идеи реабилитационных лагерей, я подумала о том, что, к сожалению, таких программ очень мало в стране, и их нужно тиражировать. Наоборот, будет только лучше, если подобные проекты будут появляться по всей России. Естественно, победа в конкурсе позволит немного продвинуть наш проект в регионе, сделать следующую смену в лагере более успешной и, возможно, найти новых партнеров», — рассказала собеседница ФАН, добавив, что победа в конкурсе позволит организаторам выйти на новый уровень.

По ее мнению, само присутствие на конкурсе в Москве и общение с разными людьми — непревзойденный опыт, который полезен для дальнейшей реализации ее проекта.

«Это возможность рассказать о своей идее на всю страну, это очень важно, потому что когда мы рассказываем о своих планах, их слышат другие люди, и это как раз способствует появлению полезных проектов. Это невероятный опыт знакомств с новыми людьми. Самое яркое впечатление за весь конкурс — это то, что я стояла рядом с нашим президентом, это незабываемое воспоминание», — с радостью добавила Светлана Черникова.

Большое внимание на конкурсе уделили и вопросу защиты и социализации пенсионеров. С таким проектом как раз выступила жительница Краснодарского края Галина Головченко, которая создала в регионе досуговый центр «Поколение», призванный скрасить свободное времяпрепровождение людей пожилого возраста.

В беседе с корреспондентом ФАН она подчеркнула, что центр существует в рамках деятельности одноименного благотворительного фонда, который был создан год назад.

«Так как наша целевая аудитория — пенсионеры, которые нуждаются в поддержке как материальной, так и моральной, то фонд занимается решением их финансовых проблем, а досуговый центр создает атмосферу и ставит своей задачей подарить вторую молодость этим людям. В рамках центра работают кружки рисования, хорового пения, танцевальный класс, преподается английский язык, организуется душевное чаепитие и даже общение с психологами», — рассказала Головченко.

По словам победительницы конкурса, рекреативная площадка пользуется большим успехом среди пенсионеров в Краснодарском крае. Она отметила, что каждый пожилой человек, независимо от того, насколько у него большая и обеспеченная семья, хочет чувствовать себя полезным и получать внимание.

«Буквально за полгода существования нас посетили 4 тысячи пенсионеров, регулярно в центр приходит около 300 человек, есть даже те, кто ходит каждый день с момента возникновения. Досуговый центр открыт для всех — даже если у пенсионера полная семья, ему не всегда хватает внимания. Наша задача — сделать так, чтобы люди чувствовали себя нужными, а не думали, что они доживают свою жизнь или являются какими-то второсортными из-за возраста», — резюмировала волонтер.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» прошел уже восьмой раз. Мероприятие призвано поддерживать и развивать лидеров добровольческого движения и их проекты. За восемь лет существования конкурса было подано более 10 000 заявок на участие.