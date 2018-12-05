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Вооруженный охранник из Мурома рассказал о причинах побега

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Вооруженный охранник из Мурома рассказал о причинах побега

Муром, 5 декабря. Сотрудник вневедомственной охраны Юрий Петров сбежал накануне с поста на железнодорожном мосту под Муромом. С собой мужчина взял автомат Калашникова. Охранник объяснил побег, тем что проигрался.

«Так по жизни получилось. Просто все проиграл. Финансовые проблемы. Извините», — сказал Петров в телефонном разговоре с KP.ru.

По словам 61-летнего мужчины, он сам не знает, где сейчас находится. Возможно, потерялся, добавил Петров.

Соседи Петрова рассказали, что мужчина в самом деле увлекался азартными играми. Однако знакомые характеризуют Петрова как доброго и семейного человека.

Сотрудники МВД ищут сбежавшего охранника в Московской и Владимирской областях. Сообщается, что школы в регионах оцеплены, а детей передают родителям.

Автор: Софья Куликова
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