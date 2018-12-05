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Стало скучно спортсмену: Мамаев начал подтягиваться в клетке в зале суда

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Стало скучно спортсмену: Мамаев начал подтягиваться в клетке в зале суда

Москва, 5 декабря. Обвиняемый в хулиганстве футболист Павел Мамаев заскучал на заседании Тверского суда Москвы, который в эти минуты решает вопрос о дальнейшей судьбе спортсмена.

«Павел Мамаев заскучал и несколько раз подтянулся на решетке, которая служит потолком клетки в зале суда», — написала в своем Twitter присутствующая в зале корреспондент «Би-Би-Си».

Пользователи тут же похвали футболиста за бодрость духа.

«Сразу видно спортсмена, не то что эта тряпка Кокорин», — написал Игорь Маслов.

На заседании суда также присутствует жена Павла Алана Мамаева. Она пришла вместе с подругой. При этом супруга футболиста облачилась во все черное, а ее спутница, наоборот, посчитала подходящими для похода в суд белые кожаные штаны, рубашку и сапоги.

Стало скучно спортсмену: Мамаев начал подтягиваться в клетке в зале суда

Автор: Ярослава Замысловатова
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