США раздражены: как военное положение на Украине станет «бумерангом в лоб» Порошенко

Киевские аналитики подробно проанализировали первые итоги введения военного положения на Украине, и пришли к неожиданным выводам. По их мнению, спровоцировав «морской конфликт» в Азове, а затем введя военное положение в десяти приграничных регионах страны президент Петр Порошенко потерпел целый ряд неудач — как во внутренней, так и во внешней политике. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

«Петр Алексеевич уже наверняка пожалел о том, что рискнул создать предпосылки для введения в стране военного положения, — заявил киевский эксперт Дмитрий Корнейчук в ходе пресс-конференции в информагентстве «Голос.uа», — потому что в связи с военным положением он потерпел целый ряд очень чувствительных неудач. Во-первых, он не сумел воспользоваться плодами собственной провокации в Керченском проливе. Когда Банковая заявила о намерении ввести ВП на 60 дней с возможностью продления на неопределенный срок, против этого тут же восстала значительная часть депутатов Верховной рады. Причем не только от оппозиции, но и, насколько я знаю, от БПП и «Народного фронта». Таким образом, Порошенко не сумел сдвинуть невыгодные ему выборы. И более того — в ответ Рада утвердила проведение президентских выборов в законный срок, 31 марта 2019 года. Это — очень ощутимое поражение Порошенко и его администрации», — уверен Корнейчук.

По мнению политолога, еще одна неудача Порошенко состоит в том, что он не сумел получить фактические права диктатора, которые предполагал изначально предложенный им вариант военного положения. Поэтому Банковая не смогла ни «зачистить» украинское информационное поле от неугодных ей СМИ, ни отключить Интернет там, где, возможно, хотелось окружению Порошенко и т. д.

«При этом Порошенко, сам того не желая, серьезно усилил позиции своих противников, — считает Корнейчук. — Теперь на военном положении в версии «лайт» очень искусно играет главная соперница президента, Юлия Тимошенко. Сейчас она находится в турне на Западе, где внятно и громко объясняет всем, чего именно добивался Порошенко, пытаясь ввести военное положение на 60 дней. Кроме того, она и ее сторонники публично спрашивают Банковую: «Для чего именно нужно было объявлять военное положение?» Ведь многие меры — такие как запрет на въезд на Украину россиянам мужского пола, сборы резервистов или разрыв Договора о дружбе с Россией — можно было предпринять и без введения ВП. В ответ на этот вопрос на Банковой смущенно молчат — ответить им нечего. Таким образом, Тимошенко с каждым днем только усиливает свои позиции, в то время как позиции Порошенко слабеют. Это — еще один провал президента».

Не менее важно и то, что в ситуации с введением военного положения администрацию Порошенко явно не поддержал Запад, считает политолог. И в этом — еще одно поражение Порошенко и его команды.

«В Вашингтоне не раз сообщали, что президентские выборы 2019 года на Украине должны пройти в срок, и были явно раздражены «самодеятельностью» Порошенко и его команды, — считает Корнейчук. — А из Берлина, по некоторым данным, по этому поводу и вовсе наорали на киевскую власть в ходе телефонного разговора. Неслучайно Петр Алексеевич и его приближенные больше не смеют апеллировать к Западу по поводу того, чтобы «надавить на Россию» и предотвратить новые инциденты в Керченском проливе. Потому что на Западе все всё про этот инцидент понимают. А тем, кто еще чего-то не понял, этот вопрос лично прояснит Юлия Тимошенко».

По мнению Корнейчука, теперь Порошенко не может самовольно продлить военное положение — потому что конституция Украины такого просто не предусматривает. Единственный вариант продления военного положения, который есть у Банковой, — это вновь вынести в конце декабря этот вопрос на утверждение Верховной рады. Однако шансы на то, что депутаты поддержат продление чрезвычайных мер, стремятся к нулю, считает аналитик.

«Вообще, очень высоки шансы на то, что в итоге ситуация с введением военного положения на месяц вернется «бумерангом» в лоб «гаранту конституции», — предполагает эксперт. На этом примере люди увидели, что Порошенко возомнил себя царем, который может делать в стране то, что считает нужным: «хочу — наберу кредитов от МВФ, хочу — повышу цены на газ, а захочу — введу военное положение и стану диктатором». Но украинский менталитет таков, что против потенциального «царя» мгновенно объединяется народ. Да — у нас привыкли к «противостоянию гетманов», но «воцарения» одного из них украинцы не приемлют органически. Не удивлюсь, если по итогам военного положения президентский рейтинг Порошенко камнем рухнет вниз».

Учитывая все последние политические провалы, связанные с военным положением, теперь Порошенко решил вести себя на публике как «истинный демократ», отмечает Корнейчук.

«Порошенко «получил по рукам», и на этом весь этот спектакль с военным положением можно считать законченным. Теперь он говорит, что «украинцы никак не почувствуют на себе последствия военного положения», и что он — самый главный сторонник проведения президентских выборов в срок. А «подвинуть» выборы по срокам было, дескать, «выгодно Путину». Понятно, что все это — наглая и циничная ложь, — отмечает политолог. — Петр Алексеевич уже давно стал мастером в том, чтобы прикрывать свои низменные устремления высокопарной лексикой. Думаю, теперь главная задача Порошенко и его команды, — создать множество мелких информационных поводов, чтобы украинцы как можно быстрее забыли о введении военного положения и обо всем, что с ним связано. Не сомневаюсь, что сейчас на Банковой активно думают, как бы половчее выкрутиться из ситуации, и уже заготовили множество других сценариев дестабилизации ситуации в стране — например, с помощью того же томоса. Поэтому в течение декабря мы наверняка увидим целый ряд столкновений и волнений в регионах, связанных с церковной тематикой».

По мнению аналитика, для Банковой ситуация с введением военного положения полностью проиграна — «власти в очередной раз сели в лужу».