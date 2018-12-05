«Профессиональный праздник в дурдоме»: блогер раскрыла «обман» «Голубого огонька»

Москва, 5 декабря. Новогоднее шоу «Голубой огонек» в действительности происходит не так, как видят на своих экранах телезрители. Об этом заявила блогер Наталья, известная в Instagram как Natakondra. Девушка посетила съемки программы и осталась крайне разочарованной происходящим на записи.

Она рассказала, что ее пригласили на съемки концерта. Организаторы якобы пообещали, что на шоу для зрителей выступят звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Жасмин, Леонид Агутин и другие. За участие в съемках пообещали заплатить тысячу рублей. Девушка согласилась, однако, как она отмечает, вовсе не из-за денег, а из-за возможности познакомиться с известными личностями.

Как пишут «Дни.Ру», на съемочной площадке все оказалось не так престижно, как представляла себе Наталья. Девушка возмутилась тем, что «толпа бичевато-застенчивых студенток и дерзких бабулек» «впечатала» ее в стену на входе. Кроме того, по словам блогера, гостей программы рассадили за полупустыми столами с пластмассовыми фруктами и лимонадом «Дюшес» вместо шампанского. После этого начались съемки.

«Первые два часа мне было интересно, но потом все действие стало похоже на профессиональный праздник в дурдоме», — написала Наталья на своей странице в Instagram.

Блогер также добавила, что ее продержали на съемочной площадке почти 12 часов. Гостям не разрешили снимать процесс записи программы на смартфоны, а Филиппа Кирокова, разочарованно добавила Наталья, на шоу и вовсе не было.