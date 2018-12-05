Жизнь собачья: эксперты поддержали новое решение проблемы с бездомными животными

Москва, 5 декабря. Российские власти в скором времени могут изменить подход к решению проблемы с бездомными животными. Депутаты Госдумы предлагают отлавливать, стерилизовать, чипировать, вакцинировать бродячих кошек и собак, а после отпускать их обратно на улице.

По словам народных избранников, это гораздо гуманнее и дешевле, чем финансировать приюты для бездомных животных. В большинстве случаев речь идет либо о содержании несчастных четвероногих в ужасных условиях, либо об усыплении.

Так, например, в апреле этого года в Башкирии обнаружили металлические контейнеры на свалке, где у животных не было ни света, ни тепла, ни возможности двигаться. А в апреле 2016 года в Москве нашли свалку с трупами кошек и собак, которых должны были содержать в приюте. Проблема с бездомными животными обострилась после того, как в Петербурге, Ростове, Перми и Нижнем Новгороде были удовлетворены судебные иски от местных жителей, которые требовали запретить выпуск животных в городскую среду, что в условиях дефицита приютов означало смертный приговор для мохнатых бродяг.

Директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лёнькин кот» Ольга Карпёнок не исключает, что эти «полумаргинальные люди» имеют какой-то коммерческий интерес в «замене гуманной работы на обычное живодерство». Она обратила внимание на то, что в советские годы существовал налог на собак и специальные школы для владельцев питомцев, однако после перестройки эта система была разрушена, а новая так и не появилась.