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Сирия: Чавушоглу ответил Джеффри, назвавшему бессмысленными «Астану» и «Сочи»

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Сирия: Чавушоглу ответил Джеффри, назвавшему бессмысленными «Астану» и «Сочи»

Анкара, 5 декабря. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявление специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Дипломат ранее назвал «бессмысленными» усилия по сирийскому урегулированию в рамках Сочинского и Астанинского процессов.

«Заявление Джеффри о процессе в Астане очень неудачное. Не думаю, что это его личное мнение», — цитирует министра иностранных дел Турции Haberturk.  

Напомним, ранее Джеймс Джеффри заявил, что участники Астанинского и Сочинского процессов якобы не добились никаких результатов. Отметим, Сочи и Астана — две основные площадки обсуждения ситуации в Сирии. Участники урегулирования, в частности, занимаются созданием конституционного комитета САР.

Отметим также, что, в интервью Федеральному агентству новостей доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее объяснил, что заявления Джеймса Джеффри по Сирии — в частности, его резкие высказывания в адрес президента САР Башара Асада  — это попытка держаться в старом фарватере демонизации Дамаска. США, напомнил политолог, преследуют в Сирии, как и вообще на Ближнем Востоке, свои цели.

Автор: Федор Веснин
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