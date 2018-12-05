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Австрия заинтересована в успешной реализации проекта «Северный поток — 2»

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Австрия заинтересована в успешной реализации проекта «Северный поток — 2»

Москва, 5 декабря. Председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка заявил, что Вена заинтересована в реализации российского проекта «Северный поток – 2».

По его словам, Австрия заинтересована в успешной реализации российского проекта «Северный поток — 2», так как он позволит укреплять энергетическую безопасность ЕС.

«Мы заинтересованы в проекте газопровода «Северный поток — 2», чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза», — заявил Соботка в ходе выступления перед депутатами Госдумы РФ.

Он также добавил, что Австрия заинтересована в России как в партнере, поэтому Вена продолжит взаимодействие с Москвой в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Власти США, Украины и нескольких стран ЕС пытаются препятствовать реализации «Северного потока — 2». Однако большая часть стран ЕС полностью поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.

Автор: Артем Никулин
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