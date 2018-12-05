Третий газовый промысел введен в эксплуатацию на Ямале в ходе телемоста с Путиным

Салехард, 5 декабря. Третий газовый промысел введен в эксплуатацию на Бованенковском месторождении во время телевизионного моста с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как ранее заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в среду вводится в эксплуатацию третья очередь газового промысла Бованенково. По его словам, де-факто новый, большой газовый комплекс начинает свою работу на Ямале​​​. Песков также добавлял, что параллельно запускается газопровод, который позволит доставлять топливо в Центральную часть страны.

Напомним, Бованенковское месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал. По предварительным оценкам, запасы голубого топлива составляют 4,9 триллиона кубометров. Промышленная разработка Бованенковского месторождения стартовала шесть лет назад.