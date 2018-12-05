Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Третий газовый промысел введен в эксплуатацию на Ямале в ходе телемоста с Путиным

149
0 Оставить комментарий

Третий газовый промысел введен в эксплуатацию на Ямале в ходе телемоста с Путиным

Салехард, 5 декабря. Третий газовый промысел введен в эксплуатацию на Бованенковском месторождении во время телевизионного моста с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как ранее заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в среду вводится в эксплуатацию третья очередь газового промысла Бованенково. По его словам, де-факто новый, большой газовый комплекс начинает свою работу на Ямале​​​. Песков также добавлял, что параллельно запускается газопровод, который позволит доставлять топливо в Центральную часть страны.

Напомним, Бованенковское месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал. По предварительным оценкам, запасы голубого топлива составляют 4,9 триллиона кубометров. Промышленная разработка Бованенковского месторождения стартовала шесть лет назад.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.