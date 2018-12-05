Москва, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал исполнить заветные мечты пяти неизлечимо больных детей.

Глава России в среду побывал на Международном форуме волонтеров, который прошел 5 декабря во дворце спорта ЦСКА Арена в Москве. Во время мероприятия президента ознакомили с благотворительными стендами, на одном из которых были прикреплены конверты с записанными мечтами неизлечимо больных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и воплотить желание ребенка в жизнь.

Путин, в ответ на предложение волонтеров принять участие в акции, собрал все оставшиеся пять конвертов и пообещал выполнить содержащиеся в них пожелания.

Так, один из детей мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Российский лидер пообещал, что мальчик будет приглашен в столицу, где его познакомят с летчиками специального отряда «Россия» и покажут заветный самолет.

Другого ребенка, мечтающего увидеть Северную столицу с высоты птичьего полета, Путин пообещал пригласить в Петербург и, если позволят погодные условия, прокатить на вертолете. Радостное событие может состояться на этой или следующей неделе во время запланированного визита президента в город на Неве.

Девочке, мечтающей увидеть загадочный мир кино изнутри, Путин пообещал организовать экскурсию на киностудию «Мосфильм» в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Еще одной девочке устроят по поручению главы России визит на телеканал для того, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

Одним из заветных желаний, оказавшихся в конверте, была мечта мальчика пожать Путину руку.

«Очень трогательная вещь, неожиданная для меня», — сказал президент.

Он пообещал поговорить с врачами для того, чтобы пригласить ребенка в столицу на новогодние праздники и исполнить его мечту.

Напомним, ранее на ежегодной церемонии вручения премии «Доброволец России-2018» президент поздравил россиян с Международным днем волонтера и отметил, что очень многие хотели бы иметь в кругу своих друзей таких людей, как собравшиеся в зале добровольцы. Зал не дал главе России закончить речь и начал громко скандировать «Спа-си-бо!».