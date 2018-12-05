«Взяли удар на себя»: Володин отметил профессионализм пограничников РФ в Керченском проливе

Москва, 5 декабря. В преддверии инцидента с кораблями ВМСУ, нарушившими границу РФ в Черном море, украинские радикалы угрожали организовать теракты на Крымском мосту, напомнил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что на фоне таких угроз российские пограничники продемонстрировали профессионализм, задержав украинские суда, которые вторглись в территориальные воды РФ.

«Они рисковали собой, остановили нарушителей в районе Керченского моста. Они были вынуждены действовать на фоне тех заявлений, которые звучали со стороны радикальных сил Украины», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что угроза терактов является фактором, требующим повышенной боеготовности.

«Пограничники действовали мужественно и решительно, приняли удар на себя», — подытожил Володин в беседе с австрийскими журналистами.

Три украинских военных корабля 25 ноября незаконно пересекли границу России в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Требования российских пограничников они игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применит специальные меры. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали норм международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Киева.