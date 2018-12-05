Ветеран «Альфы» ответил на заявление МИ-6 об «ослаблении разведки РФ»

В Секретной разведывательной службе Великобритании полагают, что благодаря «делу Скрипалей» Лондону удалось «значительно ослабить позиции российской разведки».

«Когда я присоединился к Secret Intelligence Service, нашей главной задачей было узнать секреты. В мире гибридных угроз недостаточно знать, что делает ваш противник. Вы должны быть в состоянии принять меры, чтобы изменить его поведение», — заявил генеральный директор МИ-6 Алекс Янгер.

Он заявил, что Западу удалось совершить «крупнейшее в истории коллективное изгнание российских разведчиков из государств НАТО и государств-партнеров, значительно ослабив российский разведывательный потенциал».

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал слова главы МИ-6. По словам собеседника ФАН, разведслужбы Российской Федерации всегда присутствовали в иностранных государствах — они действовали и действуют эффективно.

«Во-первых, нужно сказать, что наша служба внешней разведки, старое название которой — ГРУ, работает во всех странах мира. Я с трудом верю, что «дело Скрипалей» внесло серьезный вклад в то, что они якобы ослабили нашу разведывательную деятельность в той же Великобритании и других странах НАТО. Я не вижу особых к этому причин», — констатировал ветеран «Альфы».

Он особо подчеркнул, что России не было никакого смысла устранять Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Более того, Лондон до сих пор так и не смог доказать причастность Москвы к отравлению бывшего разведчика и его дочери.

«Давайте говорить откровенно: Скрипаль — это отработанный материал, ровно так же, как в Австрии 70-летний полковник министерства обороны. Говорить о том, что кто-то «проявил себя» и задержал разведчиков под прикрытием, не приходится. Что касается Боширова и Петрова — пока в этом случае никто ничего не доказал. Так что я не вижу причин нам расстраиваться, думаю СВУ и ГРУ будут действовать точно так же, как и действовали», — резюмировал Сергей Гончаров.

Напомним, отравление Скрипалей произошло 4 марта 2018 года в Солсбери. Как утверждают британские спецслужбы, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеющий гражданство России и Великобритании, и его дочь Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Власти Великобритании немедленно обвинили в инциденте Россию, хотя никаких объективных доказательств у них не было. Отечественная сторона в свою очередь неоднократно заявляла о своей непричастности к отравлению и отмечала, что случившееся может быть провокацией западных спецслужб.