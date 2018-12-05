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Путин: Россия осуждает попытки силой изменить ситуацию в Венесуэле

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Путин: Россия осуждает попытки силой изменить ситуацию в Венесуэле

Москва, 5 декабря. Россия осуждает любые попытки изменить ситуацию в Венесуэле с помощью силы или террора. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Россия, подчеркнул Путин, поддерживает усилия властей Венесуэлы, направленные на установление взаимопонимания в обществе и урегулирование отношений с оппозицией. 

«Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ также отметил, что рад «сверить часы» с Николасом Мадуро по ситуации в регионе и обсудить перспективы и развитие отношений между Москвой и Каракасом. Путин отметил, что в предыдущие годы отношения двух стран пережили непростые времена. Тем не менее, негативную тенденцию удалось переломить. 

Николас Мадуро свою очередь подтвердил, что, действительно, Венесуэла на протяжении долгого времени подвергалась нападкам и угрозам. Однако, добавил он, Каракас нашел ту точку, которая позволяет стране справиться с давлением и выжить. Мадуро также рассказал Путину, что ему в Венесуэле удалось запустить комплексную экономическую программу, которая соответствует уровню отношений Москвы и Каракаса.

«Я уверен, что результатом этой встречи станут хорошие новости для сотрудничества между нашими странами и их экономиками», — резюмировал Николас Мадуро.

Автор: Регина Пак
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