Путин: Россия осуждает попытки силой изменить ситуацию в Венесуэле

Москва, 5 декабря. Россия осуждает любые попытки изменить ситуацию в Венесуэле с помощью силы или террора. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Россия, подчеркнул Путин, поддерживает усилия властей Венесуэлы, направленные на установление взаимопонимания в обществе и урегулирование отношений с оппозицией.

«Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ также отметил, что рад «сверить часы» с Николасом Мадуро по ситуации в регионе и обсудить перспективы и развитие отношений между Москвой и Каракасом. Путин отметил, что в предыдущие годы отношения двух стран пережили непростые времена. Тем не менее, негативную тенденцию удалось переломить.

Николас Мадуро свою очередь подтвердил, что, действительно, Венесуэла на протяжении долгого времени подвергалась нападкам и угрозам. Однако, добавил он, Каракас нашел ту точку, которая позволяет стране справиться с давлением и выжить. Мадуро также рассказал Путину, что ему в Венесуэле удалось запустить комплексную экономическую программу, которая соответствует уровню отношений Москвы и Каракаса.