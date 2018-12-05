Биошарф, стельки с подогревом, рукава для гаджетов: названы 8 главных зимний вещей

Москва, 5 декабря. Эксперты назвали 8 главных зимних вещей, которые спасут от морозов в холодное время года.

Cool-tech товары пригодятся как любителям горнолыжных курортов, так и жителям стран, где зима характеризуется снегом и морозами. Эксперты составили список из восьми вещей, которые, скорее всего, не будут лишними этой зимой, передает «Политэксперт» со ссылкой на издание The National.

Первой в списке идет куртка Columbia Boogaboo, которая характеризуется водоустойчивостью и «дышащей» технологией. Она позволит владельцу сохранить тепло и не будет сковывать его движения. А стильный худи от Polar Seal не только украсит своего пользователя, но и, если верить производителям, сможет «согреть» за 10 секунд.

Стельки с подогревом Digitsole смогут подстраиваться под человека, создавая комфортную температуру в обуви. А биошарф от одноименной компании сможет отфильтровывать порядка 99,75% всех взвешенных в воздухе бактерий.

Подумали эксперты и о судьбе гаджетов, с которыми неразлучно современное поколение. Компания Phoozy предлагает «рукава» и «капсулы» для смартфонов и других устройств. В компании отметили, что это позволит сохранит срок службы заряда их батареи.

Оставаться на связи в режиме нон-стоп с мобильным Wi-Fi поможет маршрутизатор TP-Link В. Батарея устройства, по словам разработчиков, выдерживает минимум 15 часов работы.

Также специалисты советуют обратить внимание на специальные закрытые наушники от Sennheiser и сумку Knomad. Отмечается, что эта сумка сможет вместить все принадлежности — от шнуров до гаджетов. Она также способна защитить их от перепадов температуры.