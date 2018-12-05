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Самолет с пассажирами врезался в автомобиль в киевском аэропорту

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Самолет с пассажирами врезался в автомобиль в киевском аэропорту

Киев, 5 декабря. Пассажирский лайнер Як-40 перевозчика «Мотор-Сич» столкнулся с аэродромным генератором в воздушной гавани «Жуляны». Об этом сообщается на сайте украинского агентства «Главком».

«В среду, 5 декабря, в аэропорту «Киев» самолет авиакомпании «Мотор-Сич» Як-40 столкнулся с наземным генератором», — следует из сообщения.

В результате инцидента автомобиль опрокинулся на бок.

Согласно данным агентства, на борту лайнера находились пассажиры, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и детали инцидента в настоящее время неизвестны.

Как отметила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, рейс Киев — Одесса, который должен был выполнить указанный самолет, перенесен.

Ранее сообщалось, что самолет врезался в здание центра детской терапии в США.

Автор: Андрей Крылов
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