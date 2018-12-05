Самолет с пассажирами врезался в автомобиль в киевском аэропорту
Киев, 5 декабря. Пассажирский лайнер Як-40 перевозчика «Мотор-Сич» столкнулся с аэродромным генератором в воздушной гавани «Жуляны». Об этом сообщается на сайте украинского агентства «Главком».
«В среду, 5 декабря, в аэропорту «Киев» самолет авиакомпании «Мотор-Сич» Як-40 столкнулся с наземным генератором», — следует из сообщения.
В результате инцидента автомобиль опрокинулся на бок.
Согласно данным агентства, на борту лайнера находились пассажиры, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и детали инцидента в настоящее время неизвестны.
Как отметила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, рейс Киев — Одесса, который должен был выполнить указанный самолет, перенесен.
Ранее сообщалось, что самолет врезался в здание центра детской терапии в США.