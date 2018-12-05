«Бродячий цирк»: мэр Днепра объяснил свой выход из партии «Укроп»

Киев, 5 декабря. Мэр Днепра и основатель партии «Укроп» Борис Филатов заявил, что слагает с себя полномочия члена президиума партии и выходит из ее состава. Об этом он сообщил на брифинге.

Филатов подчеркнул, что принял окончательное решение, которое далось ему крайне тяжело. После длительных сомнений, отметил Филатов, он решил выйти из партии.

«С сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политической партии «Укроп», выхожу из всех руководящих органов этой партии, а также выхожу из партии», — заявил мэр Днепра.

По словам Филатова, основной причиной ухода является «предательство» партией изначальных идей, а также подделка документов и связи с сепаратистами. Мэр добавил, что руководство партии занималось подделкой документов, согласно которым из руководящих органов парторганизации изгнали всех «нелояльных нынешнему руководству».

Мэр Днепра заявил, что не желает более участвовать в «бродячем цирке а-ля Буковель» и путешествовать по Украине с давно избранным кандидатом.

Филатов был одним из основателей партии «Укроп» в 2015 году. На данный момент партию возглавляет Тарас Батенко