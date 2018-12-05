Сирия: корреспондент ФАН узнал о ходе восстановления электричества в Эль-Кунейтре

Дамаск, 5 декабря. Главное управление по электроэнергии в провинции Эль-Кунейтра завершает восстановление электрических вышек в городах Брега и Бир-Аджам, пострадавших от террористических группировок. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Ожидается, что в течение трех дней оба населенных пункта будут полностью снабжены электроэнергией. Напомним, что местные жители более шести лет жили практически без света.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

«Закончились работы по восстановлению инфраструктуры электричества низкого и среднего напряжения. И мастерские сейчас над линиями высокого напряжения, скоро электричество вернется в деревню», — заявил один из представителей главного управления по электроэнергии в эксклюзивном интервью ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в освобожденной от террористических группировок провинции Эль-Кунейтра продолжают удалять мусор и осколки с основных дорог.

Только за последние несколько недель в регион вернулось порядка 600 семей, которые были вынуждены оставить родные дома из-за военных действий в республике. Сирийские власти активно содействуют сирийским беженцам в процессе возвращения на родину. Кроме того, местные ремонтники занимаются восстановление главных дорог, находящихся в плачевном состоянии после ухода незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена от террористических группировок в июле 2018 года при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Даръа и Эс-Сувейда.

В данный момент сирийское правительство активно занимается восстановлением разрушенной в регионе инфраструктуры.