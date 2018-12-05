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«Охраняется чрезвычайно тщательно»: в Киеве посетовали, что подобраться к Крымскому мосту невозможно

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«Охраняется чрезвычайно тщательно»: в Киеве посетовали, что подобраться к Крымскому мосту невозможно

Киев, 5 декабря. Украинский министр по делам так называемых «оккупированных территорий» Вадим Черныш посетовал, что подобраться к Крымскому мосту невозможно: переправа тщательно охраняется российскими военными как над водой, так и под ней.

«Этот объект охраняется чрезвычайно тщательно российскими вооруженными силами и специальными подразделениями. Как под водой, так и над водой с соответствующими комплексами противовоздушной обороны, с дежурствами», — подчеркнул он в эфире телеканала «Прямой».

Черныш отметил, что военное оборудование размещено вдоль всего моста. Кроме того, по его словам, переправа оснащена детекторами, которые не позволяют подобраться к ней ни кораблям, ни самолетам.

«Охраняется чрезвычайно тщательно»: в Киеве посетовали, что подобраться к Крымскому мосту невозможно

Отношения между Украиной и Россией еще сильнее обострились после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три украинских военных корабля незаконно пересекли границу РФ в Черном море и направились к проливу, попутно выполняя опасные маневры. Требования российских пограничников они игнорировали.

Погранслужба РФ была вынуждена предпринять специальные меры. Корабли были успешно задержаны, их экипаж находится под арестом в СИЗО в Москве. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей.

Автор: Василий Котов
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